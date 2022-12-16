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Москва вошла в топ-3 регионов с самым большим количеством камер на дорогах

Ирина Игнатенко
Общество
Москва вошла в топ-3 регионов с самым большим количеством камер на дорогах
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Все большую роль на российских дорогах играют технические средства автоматической фото- и видеофиксации. Стали известны регионы с самым большим количеством таких средств.

На первом месте оказался Татарстан, на втором Москва. В тройке лидеров также оказалась Свердловская область. Затем следуют Подмосковье, Краснодарский край, Башкортостан, Тюменская область. Замыкает десятку республика Крым.

За минувшее время самый большой прогресс у Башкортостана, где установили 550 новых камер фотовидеофиксации, у Санкт-Петербурга — 294 и Свердловской области — 272, сообщает издание «Вести Подмосковья».

В августе автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о существовании нескольких видов нарушений, которые фиксируют дорожные камеры. Славнов отметил, что самым серьезным штрафом, который может зафиксировать камера дорожного движения, является выезд на полосу встречного движения.

Регионы Нарушения Камеры видеофиксации
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