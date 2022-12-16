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Путин поздравит сотрудников органов безопасности с их профессиональным праздником

Араз Салехов
Общество
Путин поздравит сотрудников органов безопасности с их профессиональным праздником
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин выступит с традиционным поздравлением сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника, который отмечается 20 декабря. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности, — цитирует его РИА Новости.

До этого российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава РФ в рамках оперативного совещания с членами Совбеза в пятницу, 16 декабря, предложил обсудить вопросы безопасности страны и ее взаимодействие с соседними странами. Как уточняется, на заседании выступил с докладом глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне стало известно, что Путин на следующей неделе проведет большой Государственный совет РФ.

Помимо этого, Песков сообщил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется. По его словам, в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет время на общение с прессой.

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