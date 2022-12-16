Песков рассказал о здоровье Путина после прививки от гриппа

Фото: Администрация президента РФ

Со здоровьем президента России Владимира Путина после прививки от гриппа все в порядке. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

— Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально, — приводит его слова ТАСС.

Недавно Путин сообщил, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в России растет на 35 процентов в неделю. Также он сказал, что 13 декабря сделал прививку от гриппа и посоветовал коллегам последовать его примеру.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина раскрыла главные ошибки при лечении вируса, которые могут стать причиной серьезных осложнений.

15 декабря в Депздраве заявили, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировалась. В департаменте добавили, что число заболевших детей за последнюю неделю уменьшилось на 10 процентов, а количество госпитализаций снизилось на 15 процентов.