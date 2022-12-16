ЦБ РФ: Безработица в России обновила исторический минимум

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Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

— На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в таких условиях рост заработной платы ускоряется, это в свою очередь влияет на рост производительности труда, сообщает сайт регулятора.

До этого стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента. Как уточняется, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

В середине ноября правительство России утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год. Он составил 12 792 рублей.

На данный момент занятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели. Но по многим направлениям наблюдается дефицит кадров. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова об уровне безработицы в России и о том, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка специалистов.