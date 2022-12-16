Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как правильно встретить Новый год

Рафаэль Залян
Араз Салехов
Общество
Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как правильно встретить Новый год
Фото: Pexels

Человеку необходимо знать, с кем он проведет предстоящий Новый Год, и как он его встретит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экстрасенс, ясновидящий и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагим Вафа.

— То, с кем вы проведете этот праздник, как накроете стол, с каким настроением отметите – все это задаст направление и повлияет на характер следующего года. По-русски говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!», — пояснил он.

В момент боя курантов, подчеркнул экстрасенс, важно думать исключительно о позитивном. Это в свою очередь позволит сделать следующий год лучше предыдущего. Однако ясновидящий предупредил, что 2023 год станет тяжелым для человечества.

Помимо этого, Вафа рассказал «ВМ», что ждет Россию и мир в следующем году. По его словам, предстоящий год станет периодом тяжелых испытаний для человечества. Мир разделится на три коалиции, которые будут противостоять друг другу. Разрешение украинского конфликта, волна безработицы и волнения в Европе — все это тоже ожидается в год Кролика.

Прогнозы Новый год Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте