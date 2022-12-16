Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как правильно встретить Новый год

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Человеку необходимо знать, с кем он проведет предстоящий Новый Год, и как он его встретит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экстрасенс, ясновидящий и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагим Вафа.

— То, с кем вы проведете этот праздник, как накроете стол, с каким настроением отметите – все это задаст направление и повлияет на характер следующего года. По-русски говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!», — пояснил он.

В момент боя курантов, подчеркнул экстрасенс, важно думать исключительно о позитивном. Это в свою очередь позволит сделать следующий год лучше предыдущего. Однако ясновидящий предупредил, что 2023 год станет тяжелым для человечества.

Помимо этого, Вафа рассказал «ВМ», что ждет Россию и мир в следующем году. По его словам, предстоящий год станет периодом тяжелых испытаний для человечества. Мир разделится на три коалиции, которые будут противостоять друг другу. Разрешение украинского конфликта, волна безработицы и волнения в Европе — все это тоже ожидается в год Кролика.