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Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено

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Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Восстановлено движение поездов на Скольнической линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 декабря.

— Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что из-за падения пассажира на пути было перекрыто движение от станции «Парк Культуры» до «Комсомольской». В обратную сторону составы шли с увеличенным интервалом.

По данным источника «Вечерней Москвы», знакомого с ситуацией, человек упал на пути на станции метро «Красные ворота». Пассажир погиб.

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