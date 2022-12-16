«Этика морали»: Сябитова объяснила, почему женщинам нельзя разрушать семью

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что женщина, которая однажды увела мужчину из семьи, вряд ли сама сможет испытать счастье с таким спутником, поскольку он сможет также уйти и от нее. По мнению знаменитой свахи, в таких вопросах все возвращается по принципу бумеранга.

— По статистике, все повторяется. То есть тот самый бумеранг — все возвращается. Как правило, большая вероятность, что уйдет. Скажем так, если женщина увела, то мужчина не уважает эту женщину. Когда все успокоится, гормоны устаканятся, то, как правило, такие мысли приходят, — заявила знаменитость.

Она также объяснила, что самой разлучнице будет некомфортно в таких отношениях. Если мужчине удалось в какой-то момент забыть предыдущие отношения, то эмоциональная женщина будет помнить о недостойном поступке своего избранника по отношению к его прошлой спутнице, передает слова Сябитовой Пятый канал.

— Нельзя у людей счастье отбирать, нельзя разрушать. Этика морали, скажем так, это тоже сильно влияет на отношения в будущем, — пояснила сваха.

До этого социальный психолог Александр Шахов рассказал о существовании некоторых признаков, по которым можно понять, что мужчина любит женщину.