Собянин объявил о развитии шести бывших промзон и неэффективно используемых территорий

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

Московские власти приняли решение о комплексном развитии шести бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В целом планируется построить больше миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, создать около 17 тысяч рабочих мест. Часть жилья в современных кварталах получат участники реновации, — рассказал он.

В проекте комплексного развития заявлены промзоны «Грайвороново» в Рязанском районе, «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине, «Южное Очаково» в районе Очаково-Матвеевское, «Владыкино» в районе Отрадное и «Южный порт» в Печатниках. Также запланировано комплексное развитие участка Новоостаповской улицы.

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Рядом с жилыми домами на участках после работ появятся новые школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что в промзоне «Братцево» в Войковском районе появится современный жилой квартал по программе комплексного развития территорий. В новом квартале по КРТ будут проживать 6,5 тысячи человек.

Кроме того, стало известно, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий.