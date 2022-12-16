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Выходил гулять, а потом крепко спал: специалисты рассказали о поведении медведя Диксона

Евгений Жуков
Город
Выходил гулять, а потом крепко спал: специалисты рассказали о поведении медведя Диксона
Фото: Unsplash

Спасенный белый медведь Диксон активно проводит время в своем вольере, после чего крепко спит. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, из-за того что животное было малоподвижно в последние полтора месяца, сейчас на прогулки и купание в бассейне Диксон тратит много энергии.

— После такой активности Диксон хорошо спит. При этом шибер в его вольере зоологи оставляют открытым на весь световой день: выходить на улицу или нет — Диксон решает по собственному желанию, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Помимо этого, специалисты также отмечают более активное поведение медведя, а его правая лапа показывает лучшую чувствительность.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

До этого сообщалось, что медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер, для него это первый естественный снег с момента приезда в зоосад.

Ранее Акулова объяснила наличие темных пятен на бритых участках лап Диксона. По ее словам, это связано с цветом кожи животного — она у него темная. Сама шерсть белого медведя на самом деле имеет прозрачный цвет.

Также «Вечерней Москве» рассказали, что Диксон продолжает проходить реабилитацию в столичном зоопарке.

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