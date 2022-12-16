Размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 миллионов евро

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Власти Венгрии в ноябре этого года заморозили частные российские активы на сумму почти 870 миллионов евро. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает газета Népszava.

— Это значительная сумма даже по европейским меркам, тем более что перед ноябрьским отчетом венгерское государство сообщило Брюсселю об изъятии российских активов всего на три тысячи евро, — говорится в материале.

Отмечается, что частные активы россиян, которые были заморожены в странах Евросоюза, сейчас оцениваются примерно в 19 миллиардов евро. Так, Италия заморозила российские и белорусские активы на 2,3 миллиарда евро, Германия — на 2,2 миллиарда, уточняет газета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. По словам главы ЕК, эти средства направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.