Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин заявил, что США поощряют убийство мирных жителей Киевом из западного оружия

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что США поощряют убийство мирных жителей Киевом из западного оружия
Фото: er.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Соединенные Штаты поощряют убийство мирных жителей Украиной из западного оружия. Он заявил, что украинская армия несет большие потери на линии соприкосновения и пытается отыграться обстрелами по мирному населению.

Также глава региона отметил, что Киев пользуется тем, что Вашингтон это поощряет.

— Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО украинским режимом, — заявил он в интервью RT Arabic.

Российская армия освободила город Марьинка в ДНР уже более чем на 80 процентов. Об этом 15 декабря сообщил Денис Пушилин. Он уточнил, что по итогам освобождения города Вооруженные силы РФ смогут продвинуться в направлении Красногоровки.

Утром 15 декабря ВСУ реализовали массированный обстрел Донецка, который стал самым мощным за восемь лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ обстреляли Донецк в 07:00. Под обстрел попали участок улицы на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе.

Украина мирные жители Спецоперации Армия Денис Пушилин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте