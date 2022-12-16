Пушилин заявил, что США поощряют убийство мирных жителей Киевом из западного оружия

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Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Соединенные Штаты поощряют убийство мирных жителей Украиной из западного оружия. Он заявил, что украинская армия несет большие потери на линии соприкосновения и пытается отыграться обстрелами по мирному населению.

Также глава региона отметил, что Киев пользуется тем, что Вашингтон это поощряет.

— Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО украинским режимом, — заявил он в интервью RT Arabic.

Российская армия освободила город Марьинка в ДНР уже более чем на 80 процентов. Об этом 15 декабря сообщил Денис Пушилин. Он уточнил, что по итогам освобождения города Вооруженные силы РФ смогут продвинуться в направлении Красногоровки.

Утром 15 декабря ВСУ реализовали массированный обстрел Донецка, который стал самым мощным за восемь лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ обстреляли Донецк в 07:00. Под обстрел попали участок улицы на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе.