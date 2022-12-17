Экстрасенс Мехди Вафа назвал три месяца в 2023 году, которые повлияют на ход истории

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Приближающийся 2023 год несет с собой множество перемен. Однако есть три месяца, которые буквально повлияют на ход истории. Об этом судьбоносном периоде предстоящего года в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экстрасенс, ясновидящий и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

— Апрель, май и июнь — именно в эти три месяца произойдут серьезные пертурбации, которые станут решающими для будущего планеты. Конфликт между Россией, Европой и США будет усугубляться, и только по итогу этих трех месяцев, в начале лета, могут быть улучшения, — объяснил экстрасенс.

По словам собеседника «ВМ», в этот важный период Россия должна действовать, ведь политика США уже давно ясна — Вашингтон будет воевать «чужой кровью». Лишь сплотившийся народ сумеет принести России победу в этом нелегком противостоянии, убежден Вафа.

Перемены произойдут в этот период и в правительстве Украины, именно тогда Киев поймет, что Европе и США абсолютно безразлично судьба украинского народа, добавил экстрасенс.

Подробнее об испытаниях, которые принесет 2023 год, — в материале «ВМ».

До этого финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев предсказал странам Запада нехватку продуктов в новом году. По его словам, после ситуации на Украине ЕС и НАТО продолжат провоцировать новые конфликты с другими соседними государствами и пытаться втягивать Россию в них.