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В постпредстве РФ при Евросоюзе назвали девятый пакет санкций нелегитимным

Юлия Курганова
В мире
В постпредстве РФ при Евросоюзе назвали девятый пакет санкций нелегитимным
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Очередной пакет санкций является «нелегитимным» и противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений. Такое мнение высказали в постоянном представительстве РФ при Европейском союзе.

— Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя, — сказано в комментарии постпредства.

Отмечается, что целью Евросоюза является надавить на независимые страны, средства для достижения этого названы «нелегитимными». Дипломаты подчеркнули, что «введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО».

В постпредстве напомнили, что ранее в ЕС считали экстерриториальные санкции незаконными, а сейчас активно их используют, создав механизм «наказания» как граждан стран Евросоюза, так и третьих государств за обход ограничений, сообщает РИА Новости.

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В опубликованном заявлении на сайте ЕС говорится, что новые рестрикции «направлены на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию».

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