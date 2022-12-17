Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 17 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 17 декабря, в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–восьми градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Местами сильный снег и гололедица прогнозируются в столице и Московской области в субботу, 17 декабря. В воскресенье, 18 декабря, снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром до 15 метров в секунду и сложные условия для автомобилистов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В столичном регионе с 09:00 до 21:00 17 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.