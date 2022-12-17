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Глава центров московского долголетия рассказала о цели создания клубных пространств

Полина Долганова
Город
Глава центров московского долголетия рассказала о цели создания клубных пространств
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сеть клубных пространств «Центры московского долголетия» была создана как ответ на запрос взрослых жителей столицы, которые нуждались в социальной активности и самореализации. Такое мнение выразила глава проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова.

По ее словам, первый центр появился в столице три года назад. Теперь клубные пространства есть в каждом округе Москвы.

— Как говорят наши активные участники, центры уже давно стали для них вторым домом. И действительно, здесь, в нашей особой теплой атмосфере, они реализуют свои увлечения, учатся новому, находят близких друзей и даже создают семьи, — рассказала Громова.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в столичном районе Южное Бутово нового Дворца бракосочетания. Об этом он написал в своем микроблоге в пятницу, 16 декабря. Первыми гостями дворца стали Александра и Михаил Костюткины, которые в этом году отмечают золотую свадьбу. Пара является активным участником центра московского долголетия «Щербинка». Центр также переехал в здание нового Дворца, где займет первый и второй этажи.

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