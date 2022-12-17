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Bloomberg: Конфликт на Украине показал критическую уязвимость США

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Конфликт на Украине показал критическую уязвимость США
Фото: whitehouse

Продолжающиеся военные поставки вооружения украинской стороне выявили неспособность военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов восполнять собственные арсеналы. Об этом в субботу, 17 декабря, написали обозреватели агентства Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.

В материале говорится, что из-за «возрастающих аппетитов» Киева в вопросе снабжения все более технологичными видами вооружения, перед США возникает риск истощения собственных запасов некоторых типов наземного оружия. Авторы отметили, что в подобной ситуации значительную угрозу для Вашингтона представляют Китай и Северная Корея.

По словам колумнистов уязвимость американского руководства проявляется в неготовности производить простые вооружения, в частности снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, необходимые на сегодняшний день Украине.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции Вашингтон передал Вооруженным силам Украины свыше миллиона 155-миллиметровых снарядов, 180 тысяч 105-миллиметровых, а также порядка 10 тысяч ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

— «Ненасытные потребности» Украины уже обнажают проблемы, — написали в своей статье обозреватели для Bloomberg.

До этого телеканал CNN сообщил, что Вашингтон может уже в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Неназванные чиновники отметили, что решение об отправке вооружений сначала должно быть одобрено главой Пентагона, а потом подписано президентом США Джо Байденом.

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