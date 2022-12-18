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Пожар потушили в банном комплексе на западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар потушили в банном комплексе на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Очаковское шоссе, 40 Карта всех событий

Пожар в банном комплексе на Очаковском шоссе потушили. Об этом сообщается в воскресенье, 18 декабря, на сайте ГУ МЧС России по Москве.

— В 1:14 пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован, — сказано в сообщение ведомства.

В тушении возгорания было задействовано 44 человека личного состава и 12 единиц техники. Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

Пожар, о котором идет речь, произошел на территории банного комплекса, расположенного на Очаковское шоссе, 40. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров.

16 декабря в Подмосковье загорелось здание кафе. Пожар произошел в поселке Шаховская, в доме № 13 по Рижскому шоссе в 9:33. Загорелась кровля пункта общественного питания. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

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