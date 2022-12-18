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Посол Антонов заявил о желании Вашингтона самоутверждаться в отношениях с Москвой

Анастасия Колоскова
В мире
Посол Антонов заявил о желании Вашингтона самоутверждаться в отношениях с Москвой
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вашингтоном в отношениях с Москвой движет постоянное желание самоутверждаться. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

— Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе, — заявил он.

По мнению дипломата, в крови у США ген «исключительности». Для этой страны важно создавать возле российской границы зону нестабильности, а ее политики все еще мыслят и поступают по законам периода холодной войны, считает он.

Антонов отметил, что восстановление авторитета России стало для Вашингтона головной болью.

США используют возможность переложить собственные просчеты на РФ и пытаются таким образом оправдать свои «беспрецедентные военные расходы», убежден посол.

Он также добавил, что под предлогом украинских событий Белый дом разрушает взаимовыгодные отношения между Россией и Европой, в результате чего последняя становится зависимой от Вашингтона, передает РИА Новости.

До этого обозреватели агентства Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд заявили, что продолжающиеся военные поставки вооружения украинской стороне выявили неспособность военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов восполнять собственные арсеналы.

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