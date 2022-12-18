Роскосмос сообщил о понижении температуры в корабле «Союз МС-22»

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Специалистам удалось понизить температуру на борту корабля «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах, — говорится в сообщении корпорации.

Сотрудники также планируют осмотреть корабль с помощью камер станционного дистанционного манипулятора. Результаты осмотра станут известны утром в понедельник, 19 декабря.

15 декабря сообщалось, что внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж принял решение остановить плановые работы.

В Роскосмосе сообщили, что повреждение обшивки, вероятнее всего, связано с попаданием микрометеорита в радиатор. Специалисты корпорации провели анализ влияния утечки и следят за тепловым балансом.

На следующий день появилась информация, что после аварии в системе охлаждения температура на борту якобы поднялась до 50 градусов, из-за чего приборы корабля могут выйти из строя.

Позже Роскосмос опроверг эти сообщения. В корпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля составила около плюс 30 градусов Цельсия, что лишь немного выше обычной.