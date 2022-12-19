МВД Абхазии рассказало о задержании двух россиян с партией метадона

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Министерство внутренних дел (МВД) Абхазии сообщило об изъятии крупной партии наркотических веществ — порядка 370 граммов метадона, по факту происшествия задержаны двое россиян.

Преступная деятельность задержанных была направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в регионе, говорится в сообщении ведомства. По информации правоохранителей, за вышеуказанное правонарушение предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения.

Уточняется также, что задержанный уроженец Липецкой области не отрицал наличия при себе наркотических веществ. Его спутница, жительница Люберец (Московская область) также созналась, что имеет при себе запрещенное вещество, при этом свою часть хранимых свертков девушка выдала добровольно, говорится в сообщении МВД республики.

В минувший четверг, 15 декабря, сотрудники Следственного изолятора № 1 задержали женщину, работающую адвокатом, которая пыталась пронести в СИЗО мобильные телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества.