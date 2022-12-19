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«Уволить к черту!»: Соседов жестко раскритиковал один из номеров программы «Суперстар»

Полина Долганова
Общество
«Уволить к черту!»: Соседов жестко раскритиковал один из номеров программы «Суперстар»
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов устроил скандал после выступления певца Жана Милимерова в программе «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

Вокалист исполнил на сцене песню «Я буду помнить» Владимира Преснякова и солиста группы «Рондо» Александра Иванова.

Соседов остался крайне недоволен интерпретацией композиции и заявил о необходимости уволить тех, кто создавал номер Милимерова.

— Кто это делал? Уволить всех к черту! Я ждал, а ты меня обломал. И мало было драйва. Я люблю эту вещь и люблю Жаника. Ну как же так? — рассердился критик.

Недавно Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал недавний конфликт между певцом Филиппом Киркоровым и актрисой Марией Шукшиной. По его словам, актриса должна заниматься проблемами своей семьи, а не устраивать самопиар, оскорбляя знаменитых личностей, которые сегодня на вершине славы в отличие от нее. Шукшина «возомнила себя совестью нации», но это отнюдь не так. По мнению критика, Шукшина любит беспричинно набрасываться на медийных личностей, чтобы напомнить о своем существовании.

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