Названы знаки зодиака, представители которых чаще других становятся звездами

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Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака чаще всего становятся звездами.

По словам специалиста по звездному небу, Раки чаще других становятся популярными личностями. При этом этот знак отличает любовь к домашнему очагу и спокойствию. Широкой общественности известны такие Раки, как Павел Деревянко и Алексей Серебряков.

Также звездами часто становятся Львы. Они жаждут внимания и умеют справляться с конкуренцией. Так, представительницей этого темпераментного знака является, например, Юлия Высоцкая.

В свою очередь Овны являются очень сильными людьми и могут выдержать испытание славой. Овны являются прирожденными лидерами и настоящими воинами. Часто эти люди идут в политику. Среди популярных представителей знака Ахметжанова перечислила Полину Гагарину и Кристину Асмус, передает StarHit.

Недавно астрологи сообщили, что новый, 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие — окажутся в центре головокружительных романов.