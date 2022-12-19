Повар Горелова назвала основные ошибки приготовления селедки под шубой

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Повар Анастасия Горелова рассказала, как приготовить идеальную селедку под шубой.

Специалист считает, что наиболее частый промах при готовке селедки под шубой — добавление в салат слишком большого количества репчатого лука, хотя для блюда хватит небольшой головки или даже ее половинки. При этом не стоит отказываться от этого овоща.

Необходимо убедиться в качестве и свежести рыбы.

— С целью экономии времени многие все чаще используют уже готовое филе рыбы, например, в масле. Но это придает лишнюю жирность салату. Да и рыба может попасться пересоленной. Лучше купить свежую и посолить самим, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

При измельчении продуктов не стоит использовать нож, лучше натереть овощи на терке. Отдельное внимание нужно уделить заправке, а также не использовать дешевый майонез.

Ранее повара поделились секретами приготовления оливье. Они посоветовали не варить, а запекать овощи и резать их на одинаковые кубики, передает «Царьград».

В Москве прошел гастрономический фестиваль «Селедка под шубой». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у поваров, как разнообразить традиционный рецепт, которому скоро исполнится 105 лет.