Центры московского долголетия пригласили горожан старшего возраста на новогоднюю программу

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 19 декабря в центрах московского долголетия (ЦМД) стартуют новогодние мероприятия, в ходе которых москвичей старшего возраста ждет около 100 событий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Новый год — это всегда добрый и семейный праздник. Центры московского долголетия для многих москвичей серебряного возраста стали вторым домом, где можно приятно и с пользой провести время вместе с друзьями, — рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

По ее словам, каждый из центров подготовил свою оригинальную программу. В частности, горожан ждут театральные постановки, литературные вечера, кулинарные мастер-классы, концертные программы, интеллектуальные квизы и многое другое.

Центр «Сокольники» пригласил на кулинарный мастер-класс по изготовлению имбирного печенья, который пройдет 19 декабря в 15:00. В ЦМД «Преображенское» в полдень 27 декабря состоится новогодний спектакль, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Московский зоопарк подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках. Так, с 24 декабря по 7 января гости смогут посетить бесплатные мастер-классы и уличные активности. Например, в библиотеке зоосада посетители смогут изготовить елки из подручных материалов.