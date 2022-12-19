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Володин заявил, что память всех погибших защитников России необходимо чтить одинаково

Полина Долганова
Общество
Володин заявил, что память всех погибших защитников России необходимо чтить одинаково
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что военных нельзя разделять, когда речь идет о памяти погибших защитников страны. Такое мнение он выразил в ответ на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, который является основателем «Группы «Вагнер».

По словам Пригожина, власти Санкт-Петербурга отказали в захоронении бойца «Группы «Вагнер» на Аллее Славы на Белоостровском кладбище. В своем обращении бизнесмен попросил у правительства РФ помощи в решении данного вопроса.

— На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину, — высказался Володин.

Он отметил, что региональные власти должны прилагать максимум усилий, чтобы чтить память тех, кто погиб, защищая Россию, передает РИА Новости.

Также ЧВК «Вагнер» устроит расследование в связи с информацией о том, что напавший на полицейских в Ростовской области мужчина был дезертиром, покинувшим их компанию, отметил в начале декабря Пригожин.

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