Самолет с пострадавшим главой «Русского дома» Сытым вылетел в Россию

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Самолет, на борту которого находится глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, вылетел из Банги в Россию. Об этом стало известно днем в понедельник, 19 декабря.

В посольстве уточнили, что состояние здоровья Сытого оценивается как тяжелое. Врачи продолжают бороться за его жизнь, передает РИА Новости.

Покушение на Дмитрия Сытого было совершено 16 декабря. В результате инцидента глава «Русского дома» оказался госпитализирован в медицинское учреждение.

После этого пресс-атташе посольства России в Центральноафриканской Республике Владислав Ильин рассказал, что Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения.

Вскоре стало известно, что посылка, которую получил Сытый, была отправлена из столицы Того от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) решительно осудили покушение и выразили надежду на скорейшую поимку и справедливое наказание всех причастных.