Мощный суперфуд: названа самая полезная специя в мире

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Куркуму признали одним из самых мощных суперфудов в мире за счет того, что в приправе содержится более 300 природных растительных питательных соединений. Они в пять–восемь раз более эффективны, чем витамины С и Е.

Так, содержащийся в пряности куркумин усиливает действие антител и помогают бороться с инфекциями и воспалениями.

Исследования подтверждают, что куркума также благотворно влияет на состояние костей и суставов. Она снижает риск остеопороза, так как не дает костям терять минералы и поддерживает их плотность.

Также ученые выяснили, что ежедневное употребление пряности улучшает память и работу мозга. Доказано и то, что куркумин понижает токсичность тяжелых металлов, в том числе кадмия и свинца.

Приправа позволяет изменить баланс кишечных бактерий в пользу полезных штаммов. Помимо этого, она замедляет процессы старения и является прекрасным средством от таких кожных болезней, как акне, псориаз, экзема и рак кожи, передает ИноСМИ.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе грецких орехов. По ее словам, они насыщены жирными кислотами — омега-3, которые эффективно понижают уровень воспаления в организме.