Завершено голосование Маска о его уходе с поста главы Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск провел голосование в микроблоге о своем уходе с поста главы компании Twitter.

Как уточняется, 57,7 процента опрошенных проголосовали за его уход из компании, 42,5 процента высказались против.

Напомним, что Маск в ночь на понедельник, 19 декабря, запустил на своей странице в Twitter опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы социальной сети, и дал обещание подчиниться желанию пользователей. За несколько минут до этого бизнесмен разместил в соцсети другую публикацию, в которой пообещал, что теперь внесение «серьезных изменений» в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими изменениями.

На прошлой неделе основатель и бывший руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что только он виноват в том, что сервис подвержен корпоративному и государственному влиянию.

Илон Маск 7 декабря заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта Twitter Джима Бейкера из-за вероятной причастности специалиста к скандальной истории, связанной с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена.