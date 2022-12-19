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МИД: Политика Вашингтона ставит США и Россию на грань столкновения

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Политика Вашингтона ставит США и Россию на грань столкновения
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Проводимая Вашингтоном политика ставит Россию и США на грань конфликта. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие «на земле», — сказала дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о том, что США пытались выстроить более стабильные отношения с Россией. Однако именно по вине последней, утверждает Прайс, этого не получилось.

Захарова подчеркнула, что к нынешней ситуации привело стремление США сохранить гегемонию, игнорируя новые геополитические реалии, а также высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности, передает официальный сайт МИД.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтоном в отношениях с Москвой движет постоянное желание самоутверждаться. По мнению дипломата, в крови у США ген «исключительности». Он отметил, что восстановление авторитета России стало для Вашингтона головной болью.

Мария Захарова Россия США МИД РФ
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