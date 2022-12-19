В Кремле заявили, что Россия не принуждает Белоруссию к интеграции

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В настоящее время у России наиболее продвинутый уровень интеграции именно с Белоруссией, обе страны действуют исходя из своих интересов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 декабря.

— Белоруссия является союзником и партнером номер один для РФ. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства, — цитирует Пескова РИА Новости.

19 декабря президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Минск, в ходе которого он проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одной из важных тем встречи станет сотрудничество в энергетической сфере.

До этого Песков сообщил, что на переговорах Путина и Лукашенко 19 декабря у лидеров будет возможность обсудить военные вопросы, учитывая нынешнюю турбулентность.

По его словам, Москва и Минск продолжают поддерживать многосторонние отношения, и в рамках переговоров у сторон появится возможность «провести ревизию».