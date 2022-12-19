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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 11 мая

Александр Афонин
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 11 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро на Московской бирже впервые с 11 мая преодолел отметку в 72 рубля. Об этом в понедельник, 19 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс европейской валюты расчетами «завтра» поднялся на 3,08 рубля. Так, на 15:37 по московскому времени стоимость евро составляла 72,18 рубля, достигнув тем самым показателей за 11 мая.

Доллар в свою очередь подорожал на 3,3 рубля. Стоимость американской валюты в ходе торгов составляла 67,95 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

Экономист Николай Кульбака рассказал «Вечерней Москве», что делать с иностранной валютой, когда рубль ослабевает. Эксперт отметил, что при долгосрочных вложениях спешить с решением вопроса не стоит, ведь разовые колебания курса не связаны с серьезными внешними эффектами и очевидными внешними событиями.

Специалист подчеркнул, что покупка долларов или евро оправданна только в одном случае: если вы хотите сделать долгосрочную инвестицию. При этом Кульбака не рекомендует класть валюту в банк.

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