Первые представления «Елки Детского радио» состоялись в Москве

Фото: пресс-служба мероприятия

В минувшие выходные в столичном концертном зале гостиницы «Космос» состоялась премьера новогоднего представления «Елка Детского радио. Веснушка и Кипятоша в Тридевятом царстве». Сказочный сюжет с первых минут погружает зрителей в атмосферу волнующих приключений, чуда и волшебства.

Главные герои музыкального спектакля – ведущие утреннего шоу Детского радио любопытная девочка Веснушка и волшебный чайник Кипятоша. Они уже не раз противостояли коварным замыслам злодеев, пытавшихся сорвать празднование Нового года. На этот раз Веснушка и Кипятоша избавляют от злых чар Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича и спасают Тридевятое царство.

Действие сказки происходит 31 декабря. На новогодней ярмарке Веснушка и Кипятоша встречают странного персонажа – Колоброда. Он оказывается жителем Тридевятого царства и рассказывает о страшном происшествии: Баба Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный заколдовали трех богатырей и захватили власть в сказочной стране. Их нужно расколдовать до наступления Нового года, иначе Тридевятое царство останется под гнетом злых сил навсегда. Старинное пророчество гласит – только девочка со звездами на лице и говорящий котел с носом смогут предотвратить беду.«Ёлка Детского радио. Веснушка и Кипятоша в Тридевятом царстве» учит добру, дружбе, взаимовыручке и самоотверженности. Интерактивный спектакль наполнен музыкальными номерами, волшебными перевоплощениями и добрым юмором. На время представления ребята забывают, что находятся в зрительном зале, и становятся активными участниками всех приключений, переживают и радуются вместе с героями, подсказывают им верные решения.

Увлекательный, наполненный интересными событиями сюжет, блистательная игра актеров, яркие декорации и костюмы – все это дарит ощущение настоящего зимнего праздника. Почувствовать атмосферу Нового года можно еще до начала представления – в фойе детей встречают профессиональные аниматоры, проходят новогодние мастер-классы, работают развлекательные площадки. Здесь же можно получить фирменный подарок или приобрести эксклюзивные книги, рассказывающие о приключениях Веснушки и Кипятоши.

Спектакль «Веснушка и Кипятоша в Тридевятом царстве» можно увидеть 24-25 декабря и 2-4 января 2023 года в концертном зале гостиницы «Космос». В Санкт-Петербурге «Елка Детского радио» состоится 6 и 7 января 2023 года во Дворце искусств Ленинградской области. Представление рассчитано на детей в возрасте от 5 до 10 лет.