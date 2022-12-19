Минтранс объявил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России в понедельник, 19 декабря.

— Сегодня в 16:45 (по московскому времени — прим. «ВМ») возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в Telegram-канале Минтранса.

5 декабря президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл к сооружению за рулем автомобиля и проехал по мосту, выслушав при этом доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.

Во время визита российский лидер заявил, что соединяющая Крым и остальную Россию сухопутная дорога необычайно важна и ценна для государства.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.