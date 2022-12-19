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Авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря

Лейла Алиева
В мире
Авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря
Фото: Unsplash

Авиакомпания iFly приняла решение отменить вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили пресс-службе туроператора Tez Tour.

— Вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме, — говорится в сообщении.

В настоящее время в Россию удалось вернуться почти 1500 туристам, передает РИА Новости.

Авиакомпания iFly отменила выполнение рейсов в Египет по 19 декабря. Решение связано с ограничениями на полеты и запретом на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

До этого стало известно, что клиенты туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, будут вывезены рейсами Red Wings в ближайшие дни.

В Tez Tour также сообщили, что для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется порядка 15 вывозных рейсов. Их смогут перевезти самолеты авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon.

Россия Туризм Авиация Египет
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