Госдума определит понятие «нелегальная занятость» и меры борьбы с ней
Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия «нелегальная занятость». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев.
— Впервые мы вводим понятия «самозанятые» и «платформенные занятые», — рассказал депутат.
По словам Исаева, новый законопроект также затронет меры борьбы с нелегальной занятостью, передает РИА Новости.
В середине ноября правительство России утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год. Он составил 12 792 рубля.
На данный момент занятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели. Но по многим направлениям наблюдается дефицит кадров.
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