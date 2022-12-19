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Госдума определит понятие «нелегальная занятость» и меры борьбы с ней

Евгений Белоусов
Политика
Госдума определит понятие «нелегальная занятость» и меры борьбы с ней
Фото: Пресс-служба Госдумы

Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия «нелегальная занятость». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев.

— Впервые мы вводим понятия «самозанятые» и «платформенные занятые», — рассказал депутат.

По словам Исаева, новый законопроект также затронет меры борьбы с нелегальной занятостью, передает РИА Новости.

В середине ноября правительство России утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год. Он составил 12 792 рубля.

На данный момент занятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели. Но по многим направлениям наблюдается дефицит кадров.

«Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова об уровне безработицы в России и о том, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка специалистов.

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