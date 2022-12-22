Два новых автобусных маршрута до ТК «Садовод» организуют с 23 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, 30 Карта всех событий

Два новых автобусных маршрута до торгового комплекса «Садовод» появятся с 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 декабря.

Автобус с768 будет курсировать по маршруту Батайский проезд — Метро «Марьино» — Рынок «Садовод». Маршрут с867 выглядит следующим образом: Каширское шоссе (МКАД) — Метро «Домодедовская» — Метро «Красногвардейская» — Метро «Марьино» — Метро «Братиславская» — Рынок «Садовод».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, для горожан сделают дополнительные маршруты от ТК до метро и в районы Марьино и Орехово-Борисово, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Так, для маршрута № 938 добавится остановка «Кинотеатр Ашхабад» на Чертановской улице в сторону метро «Южная», для всех маршрутов остановка перенесется на 90 метров.

Участок Малой Бронной улицы будет временно перекрыт 25 декабря из-за съемок кино. Ограничения, как уточняется, будут кратковременными — до пяти минут.