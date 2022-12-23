Индонезия пригласила Россию и США принять участие в военных учениях

Фото: Минобороны РФ

Военно-морские силы Индонезии пригласили Северную Корею, Россию и США принять участие в учениях «Комодо» в июне 2023 года. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил индонезийский адмирал флота Денни Прасетио.

— ВМС Индонезии приглашает 47 стран, в том числе обе Кореи, США, Россию и Канаду принять участие в многосторонних учениях, — сказал адмирал.

Прасетио добавил, что Индонезия понимает, что между двумя Кореями существует конфликт, однако страна не видит в этом препятствий для участия в совместных учениях, передает РИА Новости. Военно-морские учения «Комодо» проводятся каждые два года с 2014-го.

До этого агентство Reuters сообщило, что Северная Корея провела успешное испытание «твердотопливного двигателя большой тяги». По информации журналистов, результаты испытания дают «гарантию разработки» системы стратегического оружия нового типа.

Недавно отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие — 2022». В ходе учений боевые корабли провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.