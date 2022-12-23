Тарифы на платных парковках изменятся на ряде улиц Москвы с 24 декабря

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Бумажный проезд Карта всех событий

С 24 декабря на 8,6 процента улиц Москвы изменятся тарифы на парковку. Об этом сообщили на городском транспортном портале в пятницу, 23 декабря.

Максимальный тариф на парковку — 450 рублей — повышаться не будет. При этом, как уточняется, на 27 улицах цены на парковку снизятся.

Например, в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре, где был дифференцированный тариф (до 150 рублей в час), будет 80 рублей, а там, где был 80 (Пантелеевская улица, Лужнецкий проезд) — станет 40.

Также в городе станет больше парковок для жителей, где другим водителям запрещено стоять даже за деньги. А на тех улицах, где загруженность парковок достигает 100 процентов, тариф будет скорректирован в большую сторону.

Уточняется, что новые тарифы помогут освободить до 15 процентов мест, что облегчит парковку как местным жителям, так и другим водителям, передает портал Московского транспорта.

До этого сообщалось, что в приложении «Парковки России» появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

В декабре стало известно, что москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз с начала года. С помощью сервиса горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров.