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Александр Лукашенко посетил Звездный городок

Степан Жирнов
Политика
Александр Лукашенко посетил Звездный городок
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Звездном городке. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

На месте Лукашенко встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, а также начальником центра подготовки Максимом Харламовым и исполнительным директором компании по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым.

Президента Белоруссии ознакомили с принципами системы отбора и подготовки космонавтов, ему показали особенности работы центра. В рамках визита также планируется обсуждение дальнейших перспектив двустороннего сотрудничества в сфере космонавтики, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ЦПК сейчас проходит отбор кандидатов на полет в космос от Белоруссии.

В пятницу, 23 декабря, появилась информация о программе Александра Лукашенко на ближайшее время. Помимо посещения ЦПК, он также планирует встретиться в неформальной обстановке с лидерами стран СНГ.

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