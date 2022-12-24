МО РФ сообщило о ликвидации тактической группы наемников в районе села Раздоловка в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали тактическую группу иностранных наемников на территории Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что по итогам наступательных действий российскими военнослужащими была уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на том же участке, передает Telegram-канал Минобороны России.

Конашенков также добавил, что безвозвратные потери противника среди личного состава за сутки на этом направлении в общей сложности составили порядка 60 бойцов.

23 декабря командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе города Артемовска идут самые напряженные бои, власти Украины осознают, что его придется оставить. Он также отметил, что подразделения ВСУ уже сдают некоторые населенные пункты в данном районе, «которыми хвастались ранее».