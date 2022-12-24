Юмориста Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

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Юмориста и музыканта Александра Пономаренко из знаменитого дуэта братьев Пономаренко похоронят в понедельник, 26 декабря, на родине артиста, в городе Новочеркасске. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

В администрации города сообщили, что похороны пройдут в 14:00 на новом кладбище. Там также добавили, что городское руководство окажет помощь семье покойного, передает ТАСС.

В свою очередь глава Новочеркасска Юрий Лысенко выразил соболезнования родным знаменитого юмориста.

— От имени администрации города выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Александра Пономаренко. Его смерть — большая потеря для всех нас, — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с онкологией.

Коллега Пономаренко по шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что уход из жизни одного из членов знаменитого дуэта стал настоящей трагедией для всех ценителей юмора.

Также выразил соболезнования в связи с утратой народный артист РСФСР Владимир Винокур. По словам знаменитости, талант братьев Пономаренко был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора.