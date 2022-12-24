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Врач рассказал, как распознать дефицит витамина С по внешности

Евгений Жуков
Общество
Врач рассказал, как распознать дефицит витамина С по внешности
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в крови и клетках тканей человеческого организма.

Специалист пояснил, что дефицит витамина С может приводить к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.

В связи с этим будет постепенно снижаться общая прочность коллагена капилляров, из-за чего в дальнейшем будут формироваться множественные очаги кровоизлияний в суставах, мышцах, подкожной клетчатке.

Кроме того, Терушкин отметил, что из-за нехватки витамина С снижается эффективность работы железа в организме, поэтому у человека начинают истощаться ногтевые пластины, а волосы становятся ломкими и тусклыми. Сам же человек становится очень бледным.

Помимо этого, при дефиците витамина С наблюдаются такие проявления, как утолщение и неровность кожи, а также выступают пигментные пятна. Витамин С, в свою очередь, активно стимулирует синтез коллагена и тем самым предотвращает проявление подобного фотостарения:

По словам эксперта, благодаря аскорбиновой кислоте кожа приобретает здоровый вид, она остается упругой и эластичной, а волосы выглядят здоровыми, передает Газета.ru.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как распознать дефицит витамина D.

Здоровье Витамины внешний вид
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