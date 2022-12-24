Хоккеист скончался в Москве после потери сознания во время матча

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Яблочкова, 7 Карта всех событий

Хоккеист потерял сознание и умер во время матча любительских команд в столице в субботу, 24 декабря.

Трагический инцидент случился на ледовой арене на улице Яблочкова в матче команд «Арсенал III» и Jersey 53.

Уточняется, что погибшему было 45 лет. Он скончался по дороге в больницу, сообщает РЕН ТВ.

17 декабря стала известна предварительная причина смерти 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, который играл за канадский клуб «Лондон Найтс». Спортсмен выпал из окна многоквартирного дома. Его тело обнаружили под окнами здания.

24 апреля стало известно о смерти еще одного хоккеиста в Москве. Роман Дидур поссорился с генеральным директором кафе. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, из-за чего спортсмен скончался до приезда врачей.

Подробнее о той роковой ночи — в материале «Вечерней Москвы».