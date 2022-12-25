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Приметы и советы

Советник Зеленского Подоляк призвал уничтожить заводы оружия в Иране

Юлия Курганова
В мире
Советник Зеленского Подоляк призвал уничтожить заводы оружия в Иране
Фото: president.gov.ua

Нужно уничтожить все заводы в Иране, которые изготавливают оружие. Об этом заявил в субботу, 24 декабря, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Необходимо отказаться от концепции «неработающих санкций», «бездействующей резолюции ООН» и перейти к более разрушительным инструментам ― уничтожению производства и арестам поставщиков, ― написал он в соцсети Twitter, передают «Известия».

19 декабря постпред России при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что украинские власти до сих пор не могут предоставить Тегерану подтверждений своих слов.

В середине ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения Ирана со стороны Запада в том, что страна поставляет России беспилотные летательные аппараты, не имеют под собой оснований.

5 ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. При этом он назвал ложной информацию о поставках в РФ иранских баллистических ракет.

Украина Оружие Иран Россия заводы
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