Телеведущий Fox News назвал ложью года обвинения России в подрыве «Северных потоков»

Фото: shutterstock

Главная ложь о России в 2022 году — это сообщения о ее причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: президент РФ Владимир Путин взорвал свои газопроводы, которые ведут в Европу. Сделав это, он навредил своей же экономике и ослабил стратегические позиции России в разгар вооруженного конфликта, — отметил журналист.

Инцидент на газопроводе «Северный поток — 2» произошел 26 сентября, когда было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Газпром был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». По его словам, в результате происшествия образовались две воронки, а разрыв труб составил больше 200 метров. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».