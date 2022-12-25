Daily Mail: Британский премьер Сунак предложил бездомному заняться бизнесом

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Премьер-министр Британии Риши Сунак во время рождественского визита в приют для бездомных в Лондоне предложил постояльцу заведения заняться бизнесом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Политик, которому поручили подавать завтрак для живущих в приюте, попытался заговорить с одним из них. Он спросил у незнакомого мужчины, работает ли тот в бизнесе. Тот ответил, что является бездомным, но бизнесом интересуется. Тогда премьер задал вопрос о том, каким бы видом бизнеса хотел заняться британец. Бездомный ответил, что видит себя в сфере финансов. На это Сунак заявил, что он и сам финансист, и попытался удостовериться, точно ли именно в данной области хотел бы проявить себя постоялец приюта.

— Да, я бы не возражал. Но не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество, — ответил бездомный.

Также он выразил надежду на то, что не останется на улице в праздник.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно заявил о готовности противостоять РФ и КНР при помощи политики «жесткого прагматизма». Однако такие слова только разозлили читателей Daily Mail.