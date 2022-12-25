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Разведчики ВС России нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Разведчики ВС России нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении
Фото: Минобороны РФ

Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по оборудованным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были обнаружены при помощи дрона в лесополосе на Купянском направлении спецоперации. Об этом стало известно в воскресенье, 25 декабря.

— Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчетом, который уже готов, сейчас мы будем корректировать. Наш расчет АГС. Точки у нас уже найдены, — сказал разведчик с позывным Горелый.

После обнаружения позиций украинских военнослужащих координаты их расположения были переданы расчету АГС, в результате чего последовал удар со стороны российской армии. При отходе расчета был открыт огонь на поражение из стрелкового оружия, передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России ликвидировали тактическую группу иностранных наемников на территории Донецкой народной республики. По его словам, по итогам наступательных действий была уничтожена сводная тактическая группа в районе населенного пункта Раздоловка.

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