Якутского экстрасенса Галину Трофимову нашли мертвой в Турции

Фото: YouTube / Uu Dalaya Külümürdüür

Экстрасенса из Якутии Галину Трофимову обнаружили мертвой в Стамбуле. Об этом стало известно в воскресенье, 25 декабря.

Последние месяцы женщина жила в Турции вместе с двумя детьми и возлюбленным по имени Хабиб. Родные Трофимовой уверены, что именно он причастен к смерти экстрасенса. После инцидента мужчина сбежал. Предполагается, что он уже пересек границу с Ираном.

— Наша сестра погибла от руки человека с черными мыслями. Ее жизнь оборвал мужчина, которого она любила и считала своим мужем. Убийца забрал ее телефон, украл все деньги и подался в бега в Иран, — рассказала сестра жертвы.

На данный момент родные Трофимовой занимаются отправкой ее тела на родину и похоронами, передает StarHit.

В июне не стало еще одного экстрасенса — победительницы 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич. Ей было 43 года. У женщины остались две дочери.