Трамп назвал Байдена «умственно отсталым»

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Демократы — это радикальные левые марксисты, которые хотят убить страну, а президент США Джо Байден — умственно отсталый. Об этом заявил экс-президент страны Дональд Трамп.

— Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом, — отметил он.

В своем обращении Трамп также назвал Минюст США «министерством несправедливости», а в конце пожелал всем любви, передает РИА Новости.

16 ноября Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы США в 2024 году.

9 ноября Трамп признал, что состоявшиеся выборы в Конгресс были «отчасти разочаровывающими», но, несмотря на это, назвал их своей «очень большой победой».