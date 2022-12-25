Валерий Пономаренко остался без денег после смерти брата

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После смерти звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко многие поклонники стали переживать за его брата Валерия, который отдал все средства на лечение родственника. Артист воспитывает троих сыновей, которых также нужно обеспечивать.

В последнее время Пономаренко-старший не мог работать, поэтому Валерий выступал с удвоенной силой. Поддерживать его начал коллега Николай Бандурин, который взял на себя одну из ролей в скетчах братьев.

Также актер и юморист Александр Морозов отметил, что коллеги будут всячески помогать Валерию и не оставят его в сложной ситуации.

— Мы с ним два–три месяца назад пересекались на одном из концертов. Все уже знали о болезни Александра, и Валерий на том концерте уже выступал один. Естественно, я не спрашивал у него, что будет дальше… Но он человек невероятно творческий, очень талантливый, — сказал Морозов в беседе с «Комсомольской правдой».

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с онкологией.

Коллега Пономаренко по шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что уход из жизни одного из членов знаменитого дуэта стал настоящей трагедией для всех ценителей юмора.