Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Валерий Пономаренко остался без денег после смерти брата

Лейла Алиева
Общество
Валерий Пономаренко остался без денег после смерти брата
Фото: Первый канал

После смерти звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко многие поклонники стали переживать за его брата Валерия, который отдал все средства на лечение родственника. Артист воспитывает троих сыновей, которых также нужно обеспечивать.

В последнее время Пономаренко-старший не мог работать, поэтому Валерий выступал с удвоенной силой. Поддерживать его начал коллега Николай Бандурин, который взял на себя одну из ролей в скетчах братьев.

Также актер и юморист Александр Морозов отметил, что коллеги будут всячески помогать Валерию и не оставят его в сложной ситуации.

— Мы с ним два–три месяца назад пересекались на одном из концертов. Все уже знали о болезни Александра, и Валерий на том концерте уже выступал один. Естественно, я не спрашивал у него, что будет дальше… Но он человек невероятно творческий, очень талантливый, — сказал Морозов в беседе с «Комсомольской правдой».

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с онкологией.

Коллега Пономаренко по шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что уход из жизни одного из членов знаменитого дуэта стал настоящей трагедией для всех ценителей юмора.

Знаменитости Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте